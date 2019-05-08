Кабмин планирует одобрить появление еще одного праздника
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины планирует одобрить проект указа президента про появлении еще одного праздника в Украине - Дня отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня, опубликован на сайте правительства.
Сегодня представители правительства также планируют одобрить проекты указа президента о внесении изменений в Положение о порядке предоставления грантов Президента Украины молодым деятелям в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства и кинематографии, молодым писателям, мастерам народного искусства для создания и реализации творческих проектов; назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям науки.
Также сегодня Кабмин рассмотрит проекты постановлений о внесении изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по селекции в рыбном хозяйстве и воспроизводства водных биоресурсов во внутренних водоемах и Азово-Черноморском бассейне; внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров СССР и Кабинета Министров Украины; внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины; утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Реализация чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украиниˮ; внесения изменения в Комплексной (сводной) программе повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций.
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Кроме того, чиновники рассмотрят проекты распоряжений об отнесении недвижимого имущества в сферу управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; согласовании передачи недвижимого имущества в г. Мариуполе в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям; подписание Соглашения между Правительством Украины и Правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований; одобрении Концепции развития международного аэропорта "Бориспильˮ на период до 2045 года; согласование отчуждения основных фондов акционерного общества "Укргазвидобуванняˮ; подписание Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Тунисской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.
Напомним, глава МИД Канады Христя Фриланд 8 мая посетит Украину с рабочим визитом, где встретится с избранным президентом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко.