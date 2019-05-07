Завтра відбудеться зустріч Гройсмана і Фріланд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У середу, 8 травня, у Будинку Уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч із міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд. Про це йдеться в повідомленні на прес-служби уряду, передає УНН.
"8 травня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зустріч почнеться о 15:00.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час візиту в Україну на цьому тижні планує зустрітися з новообраним Президентом Володимиром Зеленським і чинним Президентом Петром Порошенком.