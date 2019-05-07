Завтра состоится встреча Гройсмана и Фриланд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В среду, 8 мая, в Доме Правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Об этом говорится в сообщении на пресс-службы правительства, передает УНН.
"8 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча начнется в 15:00.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время визита в Украину на этой неделе планирует встретиться с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским и действующим Президентом Петром Порошенко.