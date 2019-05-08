Кабмін планує схвалити появу ще одного свята

Сьогодні представники уряду також планують схвалити проекти указу президента про внесення змін до Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів; призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки.

Також сьогодні Кабмін розгляне проекти постанов про внесення зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні; внесення змін до деяких постанов Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради та Кабінету Міністрів України; внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України; затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення Україниˮ; несення зміни до Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій.

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Крім того, урядовці розглянуть проекти розпоряджень про віднесення нерухомого майна до сфери управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; погодження передачі нерухомого майна у м. Маріуполі в державну власність з віднесенням його до сфери управління Державної служби з надзвичайних ситуацій; підписання Угоди між Урядом України та Урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог; схвалення Концепції розвитку міжнародного аеропорту “Бориспільˮ на період до 2045 року; погодження відчуження основних фондів акціонерного товариства “Укргазвидобуванняˮ; підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туніської Республіки про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах.

Нагадаємо, глава МЗС Канади Христя Фріланд 8 травня відвідає Україну з робочим візитом, де зустрінеться з обраним президентом Володимиром Зеленським та чинним главою держави Петром Порошенко.