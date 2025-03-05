Кабмин планирует увеличить бронирование военнообязанных поставщиков коммунальных услуг: проект передан на рассмотрение
Киев • УНН
Правительство планирует расширить бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий до 75% от штата. Проект изменений передан на рассмотрение Правительственного комитета.
До 75 процентов от общего количества военнообязанных работников коммунальных услуг - соответствующее расширение бронирования от мобилизации запланировано правительством Украины в ответ на предыдущую петицию №41/007551-24еп.
Передает УНН со ссылкой на страницу Секретариата Кабинета Министров Украины.
Кабинет Министров планирует расширить бронирование от мобилизации работников организаций, которые предоставляют критически важные коммунальные услуги.
Сообщается, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с реализацией программ поддержки и гарантирования экономической устойчивости государства, поручено внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 г. № 76 - "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных.
Речь идет о изменениях возможностей бронирования во время мобилизации военнообязанных работников следующих типов предприятий:
- поставщиков услуги по поставке тепловой энергии;
- централизованного снабжения горячей водой;
- централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
- управления бытовыми отходами.
Расширение в объемах не более 75% от общего количества военнообязанных работников вышеуказанных субъектов хозяйствования.
По информации Секретариата Кабмина, уже был подготовлен соответствующий проект нормативного акта, на выполнение указанного решения Минэкономики.
Акт передан на рассмотрение Правительственного комитета по вопросам экономической, финансовой и аграрной политики, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и по делам ветеранов.
Напоминаем
Правительство обновило порядок бронирования военнообязанных и критерии определения критически важных предприятий. Изменения касаются учета мобилизованных работников, сроков проверки и аннулирования отсрочки.
Министерство продлило срок бронирования работников аграрных предприятий до 31 марта. Для получения отсрочки необходимо соответствовать трем критериям, включая минимальную зарплату 20 тыс. грн.
В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта25.02.25, 19:37 • 118791 просмотр