Кабмін планує збільшити бронювання військовозобов’язаних надавачів компослуг: проєкт передано для розгляду
Київ • УНН
Уряд планує розширити бронювання від мобілізації для працівників комунальних підприємств до 75% від штату. Проєкт змін передано на розгляд Урядового комітету.
До 75 відсотків загальної кількості військовозобов’язаних працівників компослуг - відповідне розширення бронювання від мобілізації заплановано урядом України у відповідь на попередню петицію №41/007551-24еп.
Передає УНН із посиланням на сторінку Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів планує розширити бронювання від мобілізації робітників організацій, що надають критично важливі комунальні послуги.
Повідомляється, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України відповідно до реалізації програм підтримки та гарантування економічної стійкості держави, доручено внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76 - "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних.
Йдеться про зміни можливостей бронювання під час мобілізації військовозобов’язаних працівників наступних типів підприємств:
- надавачів послуги із постачання теплової енергії;
- централізованого постачання гарячої води;
- централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;
- управління побутовими відходами.
Розширення в обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов’язаних працівників вищезазначених суб’єктів господарювання.
За інформацією Секретаріату Кабміну, вже було підготовлено відповідний проєкт нормативного акту, на виконання зазначеного рішення Мінекономіки.
Акт передано на розгляд Урядового комітету з питань економічної, фінансової та аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів.
Нагадаємо
Уряд оновив порядок бронювання військовозобов'язаних та критерії визначення критично важливих підприємств. Зміни стосуються врахування мобілізованих працівників, строків перевірки та анулювання відстрочки.
Міністерство продовжило термін бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. Для отримання відстрочки необхідно відповідати трьом критеріям, включаючи мінімальну зарплату 20 тис. грн.
В Україні термін перебронювання працівників продовжили до 31 березня25.02.25, 19:37 • 118795 переглядiв