Кабмин перераспределил более 2,2 миллиарда гривен на развитие дорог
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины перераспределил более 2,2 миллиарда гривен на развитие дорожной инфраструктуры в 2025 году. Уменьшены расходы потребления по программам выполнения долговых обязательств и содержания дорог.
Кабинет Министров Украины осуществил перераспределение расходов госбюджета для развития дорог. В частности, в 2025 году увеличится финансирование дорожной инфраструктуры более чем на 2,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
По его словам, уменьшены расходы потребления по программе выполнения долговых обязательств на 2 млрд 196 млн 796 тыс. грн и по программе развития сети и содержания дорог – еще на 1 млн 304,58 тыс. грн.
В то же время объем расходов развития по этой же программе увеличили на 2 млрд 198 млн 100,58 тыс. грн.
Тарас Мельничук добавил, что изменения проведены в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины на 2025 год в общем фонде госбюджета.
Напомним
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