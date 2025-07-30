Кабмін перерозподілив понад 2,2 мільярда гривень на розвиток доріг
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України перерозподілив понад 2,2 мільярда гривень на розвиток дорожньої інфраструктури у 2025 році. Зменшено видатки споживання за програмами виконання боргових зобов'язань та утримання доріг.
Кабінет Міністрів України здійснив перерозподіл видатків держбюджету для розвитку доріг. Зокрема, у 2025 році збільшиться фінансування дорожньої інфраструктури на понад 2,2 мільярда гривень.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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За його словами, зменшено видатки споживання за програмою виконання боргових зобов'язань на 2 млрд 196 млн 796 тис. грн й за програмою розвитку мережі та утримання доріг – ще на 1 млн 304,58 тис. грн.
Натомість обсяг видатків розвитку за цією ж програмою збільшили на 2 млрд 198 млн 100,58 тис. грн.
Тарас Мельничук додав, що зміни проведені у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на 2025 рік у загальному фонді держбюджету.
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