Кабмин перераспределил 1,9 млн гривен на обеспечение работников Минфина техническими средствами для доступа к интернету
Киев • УНН
Правительство перераспределило 1,9 млн грн для обеспечения работников Минфина техническими средствами доступа к интернету. Средства выделены в пределах бюджетных назначений на 2024 год для бесперебойной работы министерства.
Кабинет министров перераспределил 1,9 млн гривен для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Руководство и управление в сфере финансов" путем уменьшения объема расходов потребления на сумму 1 млн. 900 тыс. гривен и установления на указанную сумму расходов развития для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина
Напомним
Кабинет министров перераспределил 224,678 миллиона гривен на программу реабилитации военнослужащих в клинике "Феофания".
Уряд виділив 563 млн грн на житло для дитячих будинків сімейного типу16 сентября 2024, 14:15 • 45432 просмотра