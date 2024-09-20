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Кабмин перераспределил 1,9 млн гривен на обеспечение работников Минфина техническими средствами для доступа к интернету

Кабмин перераспределил 1,9 млн гривен на обеспечение работников Минфина техническими средствами для доступа к интернету

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 12:46  •  3231 просмотра

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Правительство перераспределило 1,9 млн грн для обеспечения работников Минфина техническими средствами доступа к интернету. Средства выделены в пределах бюджетных назначений на 2024 год для бесперебойной работы министерства.

Кабинет министров перераспределил 1,9 млн гривен для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Руководство и управление в сфере финансов" путем уменьшения объема расходов потребления на сумму 1 млн. 900 тыс. гривен и установления на указанную сумму расходов развития для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина

- сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров перераспределил 224,678 миллиона гривен на программу реабилитации военнослужащих в клинике "Феофания".

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Павел Башинский

Павел Башинский

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