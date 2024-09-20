Кабмин перераспределил 1,9 млн гривен на обеспечение работников Минфина техническими средствами для доступа к интернету

Кабинет министров перераспределил 1,9 млн гривен для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Осуществлено в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов на 2024 год в общем фонде государственного бюджета, перераспределение расходов по программе "Руководство и управление в сфере финансов" путем уменьшения объема расходов потребления на сумму 1 млн. 900 тыс. гривен и установления на указанную сумму расходов развития для обеспечения работников техническими средствами с целью доступа к сети интернет и бесперебойной работы Минфина - сообщил Мельничук.

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