Кабмін перерозподілив 1,9 млн гривень на забезпечення працівників Мінфіну технічними засобами для доступу до інтернету
Київ • УНН
Уряд перерозподілив 1,9 млн грн для забезпечення працівників Мінфіну технічними засобами доступу до інтернету. Кошти виділено в межах бюджетних призначень на 2024 рік для безперебійної роботи міністерства.
Кабінет міністрів перерозподілив 1,9 млн гривень задля забезпечення працівників технічними засобами з метою доступу до мережі інтернет та безперебійної роботи Мінфіну. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою "Керівництво та управління у сфері фінансів" шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 1 млн. 900 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку задля забезпечення працівників технічними засобами з метою доступу до мережі інтернет та безперебійної роботи Мінфіну
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