Кабмін перерозподілив майже 225 млн гривень на програму реабілітації військових у "Феофанії"
Київ • УНН
Кабмін перерозподілив 224,678 млн грн на програму реабілітації військовослужбовців у клініці "Феофанія". Кошти спрямують на закупівлю системи однофотонної емісійної комп'ютерної томографії та інші потреби.
Кабінет міністрів перерозподілив 224,678 мільйона гривень на програму реабілітації військовослужбовців в клініці "Феофанія". Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Як повідомив Мельничук, Кабмін здійснив перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків за деякими програмами на загальну суму 224 млн 677,8 тис. гривень.
Ці кошти планується направити на програму "Медична допомога та соціальна реабілітація військовослужбовців у Клінічній лікарні "Феофанія".
Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для медичної допомоги та соціальної реабілітації військовослужбовців у Клінічній лікарні "Феофанія", якими передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються, серед іншого, на закупівлю системи однофотонної емісійної компʼютерної томографії у комбінації з компʼютерною томографією
Нагадаємо
В березні Кабмін вже виділяв 200 млн гривень на закупівлю лікарських засобів та медикаментів, аби українські воїни у "Феофанії" могли отримати якісну допомогу.