Кабмин перераспределил почти 225 млн гривен на программу реабилитации военных в "Феофании"

Кабинет министров перераспределил 224,678 миллиона гривен на программу реабилитации военнослужащих в клинике "Феофания". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин осуществил перераспределение расходов государственного бюджета путем уменьшения объема расходов по некоторым программам на общую сумму 224 млн 677,8 тыс. гривен.

Эти средства планируется направить на программу "Медицинская помощь и социальная реабилитация военнослужащих в Клинической больнице „Феофания".

Внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для медицинской помощи и социальной реабилитации военнослужащих в Клинической больнице "Феофания", которыми предусмотрено, что бюджетные средства направляются, среди прочего, на закупку системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в комбинации с компьютерной томографией - добавил Мельничук.

Напомним

В марте Кабмин уже выделял 200 млн гривен на закупку лекарственных средств и медикаментов, чтобы украинские воины в "Феофании" могли получить качественную помощь.