Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в Минэнерго, Минздрав, Госкино и Госгеонедрах
Киев • УНН
Правительство назначило заместителя министра энергетики, госсекретаря Минздрава, заместителя председателя Госгеонедр по цифровой трансформации и председателя Госкино. Подробности кадровых назначений сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Кабмин назначил нового заместителя Министра энергетики Украины, госсекретаря Министерства здравоохранения Украины, председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино и заместителя Председателя Госслужбы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Со слов Мельничука, правительство назначило:
- Вязовченко Александра Валерьевича - заместителем Министра энергетики Украины;
- Андриец Елену Юрьевну - государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины;
- Осипова Андрея Александровича - Председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Решетняка Вадима Юрьевича - заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и Госслужбе по этнополитике и свободе совести27.05.25, 14:21 • 2800 просмотров