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Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в Минэнерго, Минздрав, Госкино и Госгеонедрах

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Правительство назначило заместителя министра энергетики, госсекретаря Минздрава, заместителя председателя Госгеонедр по цифровой трансформации и председателя Госкино. Подробности кадровых назначений сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в Минэнерго, Минздрав, Госкино и Госгеонедрах

Кабмин назначил нового заместителя Министра энергетики Украины, госсекретаря Министерства здравоохранения Украины, председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино и заместителя Председателя Госслужбы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Со слов Мельничука, правительство назначило:

  • Вязовченко Александра Валерьевича - заместителем Министра энергетики Украины;
    • Андриец Елену Юрьевну - государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины;
      • Осипова Андрея Александровича - Председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино;
        • Решетняка Вадима Юрьевича - заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

          Кабмин провел кадровые изменения в Минцифры и Госслужбе по этнополитике и свободе совести27.05.25, 14:21 • 2800 просмотров

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          политика
          Министерство энергетики Украины
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