Кабмін здійснив низку кадрових призначень у Міненерго, МОЗ, Держкіно та Держгеонадрах
Київ • УНН
Уряд призначив заступника міністра енергетики, держсекретаря МОЗ, заступника голови Держгеонадр з цифрової трансформації та голову Держкіно. Подробиці кадрових призначень повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Кабмін призначив нового заступника Міністра енергетики України, держсекретаря Міністерства охорони здоров'я України, голову Державного агентства України з питань кіно та заступника Голови Держслужби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зі слів Мельничука, уряд призначив:
- В'язовченка Олександра Валерійовича - заступником Міністра енергетики України;
- Андрієць Олену Юріївну - державним секретарем Міністерства охорони здоров'я України;
- Осіпова Андрія Олександровича - Головою Державного агентства України з питань кіно;
- Решетняка Вадима Юрійовича - заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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