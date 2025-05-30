Андрій Осіпов очолив Державне агентство України з питань кіно

Український продюсер, письменник і керівник Одеської кіностудії Андрій Осіпов став керівником Державного агентства України з питань кіно. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

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Як зазначили у відомстві, Осіпов є членом Національної спілки кінематографістів України, експертом комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії, а також співзасновником та членом оргкомітету Українського національного кінофестивалю "Cinema for Victory" та головою Ради з державної підтримки кінематографії.

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Андрій Осіпов народився 11 квітня 1977 року у місті зеленоборська, хмао, тюменської області рф. Після закінчення у 1994 році школи вступив на юридичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки, який закінчив у 2002 році з відзнакою.

З січня 2017 року є керівником Приватного акціонерного товариства "Одеська кіностудія". Одружений, має трьох дітей.

Нагадаємо

Державне агентство з питань кіно повернули в підпорядкування Міністерства культури та стратегічних комунікацій. До того воно певний час існувало окремо від урядових структур.