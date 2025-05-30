Андрей Осипов возглавил Государственное агентство Украины по вопросам кино

Украинский продюсер, писатель и руководитель Одесской киностудии Андрей Осипов стал руководителем Государственного агентства Украины по вопросам кино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Детали

Как отметили в ведомстве, Осипов является членом Национального союза кинематографистов Украины, экспертом комиссии по предоставлению грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии, а также соучредителем и членом оргкомитета Украинского национального кинофестиваля "Cinema for Victory" и председателем Совета по государственной поддержке кинематографии.

Дополнительно

Андрей Осипов родился 11 апреля 1977 года в городе Зеленоборске, ХМАО, Тюменской области РФ. После окончания в 1994 году школы поступил на юридический факультет Волынского государственного университета имени Леси Украинки, который окончил в 2002 году с отличием.

С января 2017 года является руководителем Частного акционерного общества "Одесская киностудия". Женат, имеет троих детей.

Напомним

Государственное агентство по вопросам кино вернули в подчинение Министерства культуры и стратегических коммуникаций. До этого оно некоторое время существовало отдельно от правительственных структур.