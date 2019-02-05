Кабмин обжалует решение суда по Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины обжалует решение суда о запрете Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", - сообщается в заявлении Кабмина.
Напомним, сегодня стало известно, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения.
Позже в Окружном суде подтвердили решение. Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, а именно с 27 июля 2016 года.