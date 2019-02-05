Кабмін оскаржить ухвалу суду щодо Супрун

"Ми вкрай занепокоєні сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Це рішення буде оскаржено у встановленому законом порядку, і ми будемо добиватися його скасування у встановленому законом порядку", - повідомляється у заяві Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Пізніше в Окружному суді підтвердили ухвалу. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров’я повноважень такого Міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, а саме з 27 липня 2016 року.