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Кабмін оскаржить ухвалу суду щодо Супрун

Кабмін оскаржить ухвалу суду щодо Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України оскаржить рішення суду щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

"Ми вкрай занепокоєні сьогоднішнім рішенням Окружного адміністративного суду Києва щодо відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Це рішення буде оскаржено у встановленому законом порядку, і ми будемо добиватися його скасування у встановленому законом порядку", - повідомляється у заяві Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Пізніше в Окружному суді підтвердили ухвалу. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров’я повноважень такого Міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, а саме з 27 липня 2016 року.

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