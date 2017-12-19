Кабмин обновил свой официальный сайт
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сегодня заработала обновленная версия "Правительственного портала", передает УНН.
На обновленном "Правительственном портале" отмечается, что в настоящее время портал работает в тестовом режиме.
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При этом указано, что портал является собственностью секретариата Кабинета министров Украины, который реализован Фондом Восточная Европа и Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины в рамках программы международной технической помощи "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP) при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества.