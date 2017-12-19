Кабмін оновив свій офіційний сайт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні запрацювала оновлена версія “Урядового порталу”, передає УНН.
На оновленому “Урядовому порталі” зазначається, що наразі портал працює у тестовому режимі.
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При цьому вказано, що портал є власністю секретаріату Кабінету міністрів України, який реалізований Фондом Східна Європа та Державним агентством з питань електронного урядування України у межах програми міжнародної технічної допомоги “Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади” (EGAP) за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.