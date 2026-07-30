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Кабмин обновил устав "Энергоатома" для перезагрузки управления компанией

Киев • УНН

 • 3007 просмотра

Кабинет министров утвердил обновленный устав Энергоатома, предусматривающий перезагрузку системы управления. Премьер Корецкий заявил о формировании нового топ-менеджмента без затягиваний.

Кабмин обновил устав "Энергоатома" для перезагрузки управления компанией

Кабинет министров Украины утвердил обновленный устав государственной компании "Энергоатом", который предусматривает перезагрузку системы управления и формирование нового топ-менеджмента. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.

Детали

Сегодня Правительство обновило устав "Энергоатома". Это позволит перезагрузить управление компанией и сформировать топ-менеджмент. Без затягиваний и искусственных препятствий

– заявил Корецкий.

По его словам, "Энергоатом" является стратегической государственной компанией, от стабильной работы которой зависит энергетическая безопасность Украины.

Новый устав вводит современные стандарты корпоративного управления

– подчеркнул премьер-министр.

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Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Энергоатом
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Украина