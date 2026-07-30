Кабмин обновил устав "Энергоатома" для перезагрузки управления компанией
Киев • УНН
Кабинет министров утвердил обновленный устав Энергоатома, предусматривающий перезагрузку системы управления. Премьер Корецкий заявил о формировании нового топ-менеджмента без затягиваний.
Кабинет министров Украины утвердил обновленный устав государственной компании "Энергоатом", который предусматривает перезагрузку системы управления и формирование нового топ-менеджмента. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, пишет УНН.
Детали
Сегодня Правительство обновило устав "Энергоатома". Это позволит перезагрузить управление компанией и сформировать топ-менеджмент. Без затягиваний и искусственных препятствий
По его словам, "Энергоатом" является стратегической государственной компанией, от стабильной работы которой зависит энергетическая безопасность Украины.
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