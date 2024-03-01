Кабмин назначил заместителя главы Минздрава

В оккупированном Севастополе сообщают об около 5 взрывах, громко было и в Евпатории

Движение по Крымскому мосту было приостановлено, а в Севастополе объявлена воздушная тревога после того, как, по сообщениям местных телеграмм-каналов и СМИ, в Севастополе прозвучало около 5 взрывов, а в Евпатории также были слышны взрывы.