Кабмін призначив заступника голови МОЗ
Київ • УНН
Кабінет Міністрів призначив Ігоря Копача заступником міністра охорони здоров'я та звільнив Інну Солодку з посади державного секретаря МОЗ.
Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 1 березня ухвалив кадрові рішення про призначення заступника міністра охорони здоров’я та звільнення державного секретаря. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у соцмережах, передає УНН.
За його словами, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:
- Про призначення Копача Ігоря Миколайовича заступником міністра охорони здоров’я;
- Про звільнення Солодкої Інни Василівни з посади державного секретаря міністерства охорони здоров’я.
Уряд звільнив Солодку з посади держсекретаря МОЗ - нардеп 01.03.24, 13:12 • 22917 переглядiв