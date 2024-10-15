Кабмин назначил нового главу Госархива: кто еще получил новые должности
Киев • УНН
Правительство назначило новых должностных лиц в Минприроды, Госархив и Госрегуляторную службу. Также уволен первый заместитель председателя Государственной регуляторной службы Украины.
Правительство назначило нового заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, руководителя Государственной архивной службы, а также нового заместителя председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил Кабинетом Министров Украины назначен:
- Юхимчук Ольгу Юрьевну заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции;
- Хромова Анатолия Владимировича Председателем Государственной архивной службы Украины;
- Джуранюка Романа Олеговича заместителем Председателя Государственной регуляторной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также, по словам Мельничука, уволен Музыченко Станислав Валерьевич с должности первого заместителя Председателя Государственной регуляторной службы Украины.
Кабмин назначил Алексея Мигрина заместителем главы ГСЧС17 сентября 2024, 12:02 • 23321 просмотр