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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5292 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Кабмін призначив нового очільника Держархіву: хто ще отримав нові посади

Київ • УНН

 • 9700 перегляди

Уряд призначив нових посадовців у Міндовкілля, Держархів та Держрегуляторну службу. Також звільнено першого заступника голови Державної регуляторної служби України.

Кабмін призначив нового очільника Держархіву: хто ще отримав нові посади

Уряд призначив нового заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, очільника Державної архівної служби, а також новово заступника голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Мельничук повідомив Кабінетом Міністрів України призначено:

- Юхимчук Ольгу Юріївну заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції;

- Хромова Анатолія Володимировича Головою Державної архівної служби України;

- Джуранюка Романа Олеговича заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

 Також, за словами Мельничука, звільнено Музиченка Станіслава Валерійовича з посади першого заступника Голови Державної регуляторної служби України.

Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС17.09.24, 15:02 • 23629 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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