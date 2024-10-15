Кабмін призначив нового очільника Держархіву: хто ще отримав нові посади
Київ • УНН
Уряд призначив нових посадовців у Міндовкілля, Держархів та Держрегуляторну службу. Також звільнено першого заступника голови Державної регуляторної служби України.
Уряд призначив нового заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, очільника Державної архівної служби, а також новово заступника голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Мельничук повідомив Кабінетом Міністрів України призначено:
- Юхимчук Ольгу Юріївну заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції;
- Хромова Анатолія Володимировича Головою Державної архівної служби України;
- Джуранюка Романа Олеговича заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також, за словами Мельничука, звільнено Музиченка Станіслава Валерійовича з посади першого заступника Голови Державної регуляторної служби України.
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