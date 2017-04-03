Кабмин должен обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 4-5% - В.Гройсман

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины должен обеспечить ежегодный устойчивый рост экономики не менее 4-5% ВВП. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя на заседании правительства среднесрочный план действий правительства до 2020 года, передает корреспондент УНН.