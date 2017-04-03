Кабмин должен обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 4-5% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины должен обеспечить ежегодный устойчивый рост экономики не менее 4-5% ВВП. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя на заседании правительства среднесрочный план действий правительства до 2020 года, передает корреспондент УНН.
"Мы должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4-5% ВВП. Мы должны отойти от экономики сырьевого типа", - подчеркнул он.
Напомним, НБУ прогнозирует замедление прироста ВВП в первом квартале 2017 года.