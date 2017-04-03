Кабмін має забезпечити щорічне зростання ВВП на рівні 4-5% - В.Гройсман

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів України має забезпечити щорічне стале зростання економіки не менше 4-5% ВВП. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, презентуючи на засіданні уряду середньостроковий план дій уряду до 2020 року, передає кореспондент УНН.