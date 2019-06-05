Кабмин разрешил пересчитать стоимость услуги по управлению домом в случае некачественного ее предоставления
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В случае некачественно предоставленной услуги по управлению домом, ее стоимость будет пересчитыватся. Про этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Вице премьер-министра Украины
“Мы утвердили Порядок перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления некачественной услуги. Таким образом мы защищаем права потребителей, даем возможность совладельцам платить справедливую стоимость за предоставленные услуги”, - сказал вице-премьер.
По его словам, новый Порядок позволяет жителям платить только за фактически потребленные услуги и “дает право уменьшить счета в случае некачественной услуги или ее непредоставление”.
“Порядок устанавливает четкие взаимоотношения с управляющим и позволяет избежать недоразумений в части начисления платы”, — подчеркнул Зубко.
Согласно Порядку осуществления перерасчетов стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления или предоставления несоответствующего качества определяются условия и сроки осуществления перерасчета управляющим, а именно — пересчета по инициативе управляющего или в случае принятия управляющим решение об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии потребителя.
Кроме того, определяются требования относительно подтверждения объема фактически оказанной услуги и фактически понесенных расходов управляющим, устанавливаются особенности осуществления перерасчета за техническое обслуживание и энергоснабжение лифтов, а также содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем и определяются условия, при которых перерасчет не производится.
Кроме того, согласно Порядку устанавливаются требования по информированию управляющим потребителей о проведении перерасчета.
Зубко отметил, что на сегодня создано всю необходимую правовую базу для внедрения рынка управляющих жилья и, самое главное, создана возможность для совладельцев многоквартирных домов эффективно распоряжаться своим имуществом, платя справедливую стоимость за оказанные услуги.
Как сообщал УНН, сегодня Правительство установило надбавку за работу с особыми условиями труда работникам бюджетных учреждений, расположенных в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения в Донбассе.