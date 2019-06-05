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Кабмін дозволив перерахувати вартість послуги з управління будинком у разі неякісного її надання

Кабмін дозволив перерахувати вартість послуги з управління будинком у разі неякісного її надання

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У разі неякісно наданої послуги з управління будинком, її вартість буде перераховуватись. Про це під час засідання Уряду заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на Прес-службу Віце-прем’єр-міністра України

“Ми затвердили Порядок перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання або надання неякісної послуги. Таким чином ми захищаємо права споживачів, даємо можливість співвласникам сплачувати справедливу вартість за надані послуги”, — сказав віце-прем’єр.

З його слів, новий Порядок дозволяє мешканцям сплачувати лише за фактично спожиті послуги та “дає право зменшити рахунки у разі неякісної послуги або її ненадання”.

“Порядок встановлює чіткі взаємовідносини з управителем та дозволяє уникнути непорозумінь в частині нарахування плати”, — підкреслив Зубко.

Згідно з Порядком здійснення перерахунків вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання або надання невідповідної якості визначаються умови та терміни здійснення перерахунку управителем, а саме — перерахунку за ініціативою управителя або у разі прийняття управителем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії споживача.

Крім того, визначаються вимоги щодо підтвердження обсягу фактично наданої послуги та фактично понесених витрат управителем, встановлюються особливості здійснення перерахунку за технічне обслуговування і енергопостачання ліфтів, а також утримання, обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем та визначаються умови, за яких перерахунок не проводиться.

Крім того, згідно з Порядком встановлюються вимоги щодо інформування управителем споживачів про проведення перерахунку.

Зубко зазначив, що на сьогодні створено усю необхідну правову базу для впровадження ринку управителів житла та, найголовніше, створено можливість для співвласників багатоквартирних будинків ефективно розпоряджатися своїм майном, сплачуючи справедливу вартість за надані послуги.

Як повідомляв УНН, сьогодні Уряд установив надбавку за роботу з особливими умовами праці працівникам бюджетних установ, розміщених у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення на Донбасі.

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