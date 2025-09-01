Кабмин делегировал представителей в Американско-украинский инвестфонд восстановления: стали известны имена

Кабинет министров Украины делегировал своих представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления. Среди них министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Правительство делегировало представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления. Украинскую сторону будут представлять министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь министерства иностранных дел Александр Карасевич. Все они профессиональные менеджеры, имеющие опыт по привлечению инвестиций, ведению переговоров с партнерами, стратегическому планированию и экспертизу в сфере недр - сообщила премьер-министр.

Свириденко добавила, что первое заседание Совета планируется на 3 сентября. Она пояснила, что на этом заседании совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры.

Дополнение

Алексей Соболев сообщил, что работа совместного инвестиционного фонда США и Украины продвигается. Делегация США посетит Украину в сентябре для определения компаний-инвесторов, Украина выставит на аукцион лицензии на добычу полезных ископаемых.

Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов. Финансирование на сумму более 93 млн швейцарских франков предусмотрено в рамках межправительственного соглашения.