Кабмин делегировал представителей в Американско-украинский инвестфонд восстановления: стали известны имена

Эксклюзив
14:20 • 182 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 8732 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 73044 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 55448 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 98815 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 107937 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 98594 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 82160 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 35228 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24828 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 182 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto09:46 • 23097 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 98815 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 107937 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 98594 просмотра
Кабмин делегировал представителей в Американско-украинский инвестфонд восстановления: стали известны имена

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Кабинет министров Украины делегировал своих представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления. Первое заседание Совета запланировано на 3 сентября для определения принципов отбора проектов.

Кабмин делегировал представителей в Американско-украинский инвестфонд восстановления: стали известны имена

Кабинет министров Украины делегировал своих представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления. Среди них министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, пишет УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Правительство делегировало представителей в руководящий совет Американско-украинского инвестфонда восстановления. Украинскую сторону будут представлять министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, заместитель министра Егор Перелыгин и государственный секретарь министерства иностранных дел Александр Карасевич. Все они профессиональные менеджеры, имеющие опыт по привлечению инвестиций, ведению переговоров с партнерами, стратегическому планированию и экспертизу в сфере недр 

- сообщила премьер-министр.

Свириденко добавила, что первое заседание Совета планируется на 3 сентября. Она пояснила, что на этом заседании совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры.

Дополнение

Алексей Соболев сообщил, что работа совместного инвестиционного фонда США и Украины продвигается. Делегация США посетит Украину в сентябре для определения компаний-инвесторов, Украина выставит на аукцион лицензии на добычу полезных ископаемых.

Украина и Швейцария начинают реализацию 12 инфраструктурных, социальных и гуманитарных проектов. Финансирование на сумму более 93 млн швейцарских франков предусмотрено в рамках межправительственного соглашения.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Укргаздобыча
Швейцария
Соединённые Штаты
Украина