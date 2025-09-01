Кабмін делегував представників до Американсько-українського інвестфонду відбудови: стали відомі імена

Кабінет міністрів України делегував своїх представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Серед них міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар міністерства закордонних справ Олександр Карасевич. Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр - повідомила прем’єр-міністр.

Свириденко додала, що перше засідання Ради планується на 3 вересня. Вона пояснила, що на цьому засіданні рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Доповнення

Олексій Соболєв повідомив, що робота спільного інвестиційного фонду США та України просувається. Делегація США відвідає Україну у вересні для визначення компаній-інвесторів, Україна виставить на аукціон ліцензії на видобуток корисних копалин.

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів. Фінансування на суму понад 93 млн швейцарських франків передбачено в межах міжурядової угоди.