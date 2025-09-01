Кабмін делегував представників до Американсько-українського інвестфонду відбудови: стали відомі імена

$41.320.06
Ексклюзив
14:20 • 66 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39 • 8480 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 72396 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 55129 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 98248 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 107378 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 98196 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 81842 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 35189 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24806 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Публікації
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20 • 72 перегляди
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 22818 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 98278 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 107410 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 98216 перегляди
Кабмін делегував представників до Американсько-українського інвестфонду відбудови: стали відомі імена

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Кабінет міністрів України делегував своїх представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Перше засідання Ради заплановано на 3 вересня для визначення принципів відбору проєктів.

Кабмін делегував представників до Американсько-українського інвестфонду відбудови: стали відомі імена

Кабінет міністрів України делегував своїх представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Серед них міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко.

Уряд делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар міністерства закордонних справ Олександр Карасевич. Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр 

- повідомила прем’єр-міністр.

Свириденко додала, що перше засідання Ради планується на 3 вересня. Вона пояснила, що на цьому засіданні рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Доповнення

Олексій Соболєв повідомив, що робота спільного інвестиційного фонду США та України просувається. Делегація США відвідає Україну у вересні для визначення компаній-інвесторів, Україна виставить на аукціон ліцензії на видобуток корисних копалин.

Україна та Швейцарія розпочинають реалізацію 12 інфраструктурних, соціальних та гуманітарних проєктів. Фінансування на суму понад 93 млн швейцарських франків передбачено в межах міжурядової угоди.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Укргазвидобування
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна