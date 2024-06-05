Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Кабинет министров принял постановление предоставления грантовой поддержки малым агропроизводителям, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Кабинет министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям. Привлеченные грантовые средства позволяют, в первую очередь, обеспечить финансовую поддержку аграриям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га; поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за счет дополнительно направленных средств Минагрополитики сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:

4000 гривен на один гектар обработанных угодий;

7 000 гривен на одну корову по всем направлениям производительности;

2000 грн на одну голову коз или овец.

Заявки на получение помощи принимаются через государственный аграрный реестр. О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочная регистрация начнется в конце июня, - добавили в министерстве.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения, ликвидация компаний в юридическом секторе Украины выросла на 2,4 пункта до 4,7%, с большой долей закрытий в крупных юридических фирмах. В сельском хозяйстве доля ликвидаций выросла на 1,4 пункта. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.