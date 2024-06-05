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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 14:55  •  1140 просмотра

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Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.

Кабинет министров принял постановление предоставления грантовой поддержки малым агропроизводителям, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Кабинет министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям. Привлеченные грантовые средства позволяют, в первую очередь, обеспечить финансовую поддержку аграриям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га; поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за счет дополнительно направленных средств Минагрополитики сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:

  • 4000 гривен на один гектар обработанных угодий;
  • 7 000 гривен на одну корову по всем направлениям производительности;
  • 2000 грн на одну голову коз или овец.

Заявки на получение помощи принимаются через государственный аграрный реестр. О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочная регистрация начнется в конце июня,

- добавили в министерстве.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения, ликвидация компаний в юридическом секторе Украины выросла на 2,4 пункта до 4,7%, с большой долей закрытий в крупных юридических фирмах. В сельском хозяйстве доля ликвидаций выросла на 1,4 пункта. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
odessaОдесса
kievКиев
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