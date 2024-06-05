Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства
Киев • УНН
Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.
Кабинет министров принял постановление предоставления грантовой поддержки малым агропроизводителям, которые имеют в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
Кабинет министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям. Привлеченные грантовые средства позволяют, в первую очередь, обеспечить финансовую поддержку аграриям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га; поддерживают до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец,
Детали
Отмечается, что за счет дополнительно направленных средств Минагрополитики сельхозпроизводитель может получить такую поддержку:
- 4000 гривен на один гектар обработанных угодий;
- 7 000 гривен на одну корову по всем направлениям производительности;
- 2000 грн на одну голову коз или овец.
Заявки на получение помощи принимаются через государственный аграрный реестр. О начале приема заявок будет сообщено на сайте Минагрополитики. Ориентировочная регистрация начнется в конце июня,
Напомним
С начала полномасштабного вторжения, ликвидация компаний в юридическом секторе Украины выросла на 2,4 пункта до 4,7%, с большой долей закрытий в крупных юридических фирмах. В сельском хозяйстве доля ликвидаций выросла на 1,4 пункта. Наибольшие же уровни закрытия бизнеса зафиксированы в Киеве и области, Днепропетровской, Львовской, а также Одесской, Запорожской и Киевской областях.
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства
Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение
Зеленский прибыл в Катар
Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме
Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская
Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами
Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов
Взрыв прогремел в Одессе: что известно
Популярные
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб
Таиланд присоединится к саммиту мира в Швейцарии
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
"Никогда не было ограничений" - Белый дом о сбивании украинцами вражеских самолетов в россии
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Кабмин будет оказывать грантовую поддержку малым агропроизводителям: кто может получить средства
Кабинет Министров принял постановление о предоставлении грантовой поддержки малым агропроизводителям, имеющим в собственности или пользовании до 120 га земли, или поддерживающим до 100 коров или до 500 маточного поголовья коз или овец.
Ситуация на севере Харьковщины: Синегубов сообщил, куда рф может бросить резервы
Российские войска накапливаются на севере Харьковской области и могут быть использованы на Липецком и Волчанском направлениях для пополнения резервов против активной обороны Украины, в то время как Золочевское направление остается потенциальным приоритетом для России.
Уже 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
Около 1,6 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные, причем более 1,4 миллиона сделали это через приложение Резерв+, которое теперь доступно в 176 странах мира.
Почему в разных областях "свет" выключают на разное количество часов: в Укрэнерго дали объяснение
По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, продолжительность отключений электроэнергии и ограничения потребления для бытовых потребителей варьируются в разных регионах из-за региональных особенностей, таких как доля критически важной инфраструктуры и уровень промышленного развития.
Зеленский прибыл в Катар
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Катар. Там он проведет переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Так называемого "заместителя министра" из оккупированного Крыма подозревают в государственной измене и коллаборационизме
Гражданин Украины, который до 2014 года работал в Государственной налоговой службе Украины в Крыму, подозревается в государственной измене и коллаборационизме после того, как перешел на сторону российской оккупационной власти и занял должность "заместителя министра" во временно оккупированном Крыму.
Украина разыскивает более 19 тысяч насильно вывезенных рф детей - Зеленская
Украина разыскивает более 19 тысяч украинских детей, насильственно вывезенных россией. Это лишь те, чьи имена удалось верифицировать.
Правительство изменило порядок получения удостоверения на право работы с пестицидами
Правительство внесло изменения в процедуру получения удостоверения на право работы с пестицидами, разрешив юридическим и физическим лицам подавать заявки на обучение и сертификацию с помощью единого заявления в Государственную продовольственно-бытовую службу или центры административных услуг.
Самая дорогая игрушка в мире: фигурку из "Звездных войн" продали за рекордные 525 тысяч долларов
Чрезвычайно редкая фигурка Боба Фетта из "Звездных войн" стала самой дорогой игрушкой в мире после того, как была продана на аукционе за рекордные 525 000 долларов.
Взрыв прогремел в Одессе: что известно
В Одессе прогремел взрыв после того, как воздушные силы предупредили о ракетной угрозе со стороны Крыма.