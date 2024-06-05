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Кабмін надаватиме грантову підтримку малим агровиробникам: хто може отримати кошти

Київ • УНН

 • 19628 перегляди

Кабінет Міністрів прийняв постанову про надання грантової підтримки малим агровиробникам, які мають у власності чи користуванні до 120 га землі, або підтримують до 100 корів або до 500 маточного поголів'я кіз або овець.

Кабінет міністрів ухвалив постанову надання грантової підтримки малим агровиробникам, які мають у власності чи користуванні до 120 га землі, або підтримують до 100 корів або до 500 маточного поголів'я кіз або овець. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про надання грантової підтримки малим агровиробникам. Залучені грантові кошти дозволяють, у першу чергу, забезпечити фінансову підтримку аграріям, які мають у власності чи користуванні до 120 га; підтримують до 100 корів або до 500 маточного поголів'я кіз або овець,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що за рахунок додатково спрямованих коштів Мінагрополітики сільгоспвиробник може отримати таку підтримку:

  • 4000 гривень на один гектар оброблених угідь;
  • 7 000 гривень на одну корову за всіма напрямками продуктивності;
  • 2000 грн на одну голову кіз або овець.

Заявки на отримання допомоги приймаються через Державний аграрний реєстр. Про початок прийому заявок буде повідомлено на сайті Мінагрополітики. Орієнтовна реєстрація розпочнеться в кінці червня,

- додали в міністерстві.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення, ліквідація компаній у юридичному секторі України зросла на 2,4 пункту до 4,7%, з великою часткою закриттів у великих правничих фірмах. У сільському господарстві частка ліквідацій зросла на 1,4 пункту. Найбільші ж рівні закриття бізнесу зафіксовані в Києві та області, Дніпропетровській, Львівській, а також Одеській, Запорізькій та Київській областях.

Павло Башинський

Павло Башинський

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