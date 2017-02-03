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К.Елисеев: заседание СБ ООН по Украине подтвердило, что делегация РФ находится в изоляции

Киев • УНН

 • 9495 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчерашнее заседание Совета безопасности ООН по Украине подтвердило, что российская делегация находится в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса. Об этом сказал на брифинге заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.

К.Елисеев: заседание СБ ООН по Украине подтвердило, что делегация РФ находится в изоляции

"Мы приветствуем тот факт, что подавляющее большинство стран-членов поддержали позицию Украины, поддержали суверенитет, территориальную целостность. Отметили важность немедленного прекращения огня и перевода процессов в мирное русло", - отметил он.

К.Елисеев отметил, особую благодарность Украине выражает делегации США в ООН, что "выразила очень четкую и твердую поддержку позиции Украины".

"Надеемся, и будет и в дальнейшем", - добавил он.

По его словам, вчерашнее заседание Совбеза ООН подтвердил, что "российская делегация находится фактически в изоляции на международной арене по вопросам Донбасса".

Напомним, 2 февраля на заседании Совбеза ООН участники выразили беспокойство по поводу  эскалации на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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