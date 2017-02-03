К.Єлісєєв: засідання РБ ООН щодо України підтвердило, що делегація РФ перебуває в ізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН щодо України підтвердило, що російська делегація перебуває в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
"Ми вітаємо той факт, що переважна більшість кран-членів підтримали позицію України, підтримали суверенітет, територіальну цілісність. Наголосили на важливості негайного припинення вогню і переведення процесів у мирне русло", - зазначив він.
К.Єлісєєв наголосив, особливу подяку Україна висловлює делегації США в ООН, яка "висловила дуже чітку і тверду підтримку позицію України".
"Сподіваємося, та буде і надалі", - додав він.
За його словами, вчорашнє засідання Радбезу ООН підтвердило, що "російська делегація знаходиться фактично в ізоляції на міжнародній арені з питань Донбасу".
Нагадаємо, 2 лютого на засіданні Радбезу ООН учасники висловили занепокоєння з приводуу ескалації на Донбасі.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.