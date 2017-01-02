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К.Роналду: у меня осталось несколько лет для игры в футбол

К.Роналду: у меня осталось несколько лет для игры в футбол

Киев • УНН

 • 7320 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, как относится к деньгам и сообщил о цели в футболе, передает УНН со ссылкой на сайт goal.com.

"Моя цель - оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол. Я подписал отличные контракты с "Nike" и с "Реалом". Рад, что подписал такие крупные сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне. Для меня деньги - не самое главное. Я отношусь к ним только как к средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры", - отметил португалец.

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Напомним, что К.Роналду в 31 год успел получить два "Золотых мяча" по версии "France Football" (2008, 2016), два "Золотых мяча ФИФА" (2013, 2014) и стать обладателем четырех "Золотых бутс" (2008, 2011, 2014, 2015).

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