К.Роналду: у меня осталось несколько лет для игры в футбол

"Моя цель - оставаться на своем уровне. У меня осталось еще несколько лет для игры в футбол. Я подписал отличные контракты с "Nike" и с "Реалом". Рад, что подписал такие крупные сделки в таком возрасте. Это невероятно, это придаст мне мотивацию работать еще больше и оставаться на своем уровне. Для меня деньги - не самое главное. Я отношусь к ним только как к средству, которое позволяет быть независимым и чувствовать себя комфортно после завершения карьеры", - отметил португалец.

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Напомним, что К.Роналду в 31 год успел получить два "Золотых мяча" по версии "France Football" (2008, 2016), два "Золотых мяча ФИФА" (2013, 2014) и стать обладателем четырех "Золотых бутс" (2008, 2011, 2014, 2015).