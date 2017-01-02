К.Роналду: у мене залишилося кілька років для гри в футбол

"Моя мета - залишатися на своєму рівні. У мене залишилося ще кілька років для гри в футбол. Я підписав відмінні контракти з "Nike" і з "Реалом". Радий, що підписав такі великі угоди в такому віці. Це неймовірно, це додасть мені мотивацію працювати ще більше і залишатися на своєму рівні. Для мене гроші - не найголовніше. Я прагну до них тільки як до засобу, який дозволяє бути незалежним і відчувати себе комфортно після завершення кар'єри", - наголосив португалець.

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Нагадаємо, що К.Роналду в 31 рік встиг отримати два "Золоті м’ячі" за версією "France Football" (2008, 2016), два "Золоті м’ячі ФІФА" (2013, 2014) та стати володарем чотирьох "Золотих бутс" (2008, 2011, 2014, 2015).