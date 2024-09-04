К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей - ГСЧС
Киев • УНН
К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей и 50 единиц техники. Количество пострадавших возросло до 298 человек, ранее сообщалось о 53 погибших.
К ликвидации последствий привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц техники, включая тяжелую инженерную технику, кинологи и психологи ГСЧС.
Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.
На месте трагедии в Полтаве организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, также работает координационный центр, который помогает родственникам погибших и пострадавших в информации
По его словам, организована горячая линия для обращений, работают психологи ГСЧС и привлечены кинологи.
«К ликвидации трагедии привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц основной и специальной техники, в том числе и тяжелой инженерной техники», - добавил пресс-офицер ГСЧС.
Напомним
Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.