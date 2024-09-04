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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей - ГСЧС

К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей - ГСЧС

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 10:04  •  6334 просмотра

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К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей и 50 единиц техники. Количество пострадавших возросло до 298 человек, ранее сообщалось о 53 погибших.

К ликвидации последствий привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц техники, включая тяжелую инженерную технику, кинологи и психологи ГСЧС.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На месте трагедии в Полтаве организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, также работает координационный центр, который помогает родственникам погибших и пострадавших в информации

- рассказывает Хорунжий.

По его словам, организована горячая линия для обращений, работают психологи ГСЧС и привлечены кинологи.

«К ликвидации трагедии привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц основной и специальной техники, в том числе и тяжелой инженерной техники», - добавил пресс-офицер ГСЧС.

Напомним 

Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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