К ликвидации последствий вражеского удара в Полтаве привлечено более 220 спасателей - ГСЧС

К ликвидации последствий привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц техники, включая тяжелую инженерную технику, кинологи и психологи ГСЧС.

Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

На месте трагедии в Полтаве организован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, также работает координационный центр, который помогает родственникам погибших и пострадавших в информации - рассказывает Хорунжий.

По его словам, организована горячая линия для обращений, работают психологи ГСЧС и привлечены кинологи.

«К ликвидации трагедии привлечено более 220 спасателей и более 50 единиц основной и специальной техники, в том числе и тяжелой инженерной техники», - добавил пресс-офицер ГСЧС.

Напомним

Вчера враг нанес удар по учебному заведению в Полтаве, количество пострадавших возросло до 298 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших в результате этого нападения.