До ліквідації наслідків ворожого удару у Полтаві залучено понад 220 рятувальників - ДСНС
Київ • УНН
До ліквідації наслідків ворожого удару в Полтаві залучено понад 220 рятувальників і 50 одиниць техніки. Кількість постраждалих зросла до 298 осіб, раніше повідомлялося про 53 загиблих.
До ліквідації наслідків залучено понад 220 рятувальників і більше 50 одиниць техніки, включаючи важку інженерну техніку, кінологи та психологи ДСНС.
Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
На місці трагедії у Полтаві організовано штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, також працює координаційний центр, який допомагає родичам загиблих та постраждалих в інформації
За його словами, організовано гарячу лінію для звернень, працюють психологи ДСНС та залучені кінологи.
"До ліквідації трагедії залучено понад 220 рятувальників та понад 50 одиниць основної та спеціальної техніки, зокрема і важкої інженерної техніки", - додав пресофіцер ДСНС.
Нагадаємо
Вчора ворог наніс удару по навчальному закладу в Полтаві, кількість постраждалих зросла до 298 осіб. Раніше повідомлялося про 53 загиблих в результаті цього нападу.