К каждому из пунктов Плана победы разработают ряд законодательных инициатив - Стефанчук
Киев • УНН
Верховная Рада создаст межфракционные группы для разработки законопроектов по каждому пункту Плана победы президента. Законодательные инициативы будут нарабатываться совместно с Офисом президента и правительством.
К каждому из пунктов Плана победы Президента Украины Владимира Зеленского парламентарии вместе с представителями Офиса президента, правительства планируется наработать ряд законодательных инициатив. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте, передает УНН.
Детали
По каждому из пунктов у нас будет целый ряд законодательных инициатив. Мы договорились, что будут созданы межфракционные группы, которые будут нарабатывать проекты соответствующих законов. Будем делать мы это коллективно вместе с представителями Офиса президента, правительства. То есть все субъекты законодательной инициативы. Мы определимся с перечнем, содержательным наполнением и с приоритетностью прохождения в сессионном зале
Он отметил, что вопрос приглашения в НАТО - это вопрос политический, но он тоже потребует принятия некоторых соответствующих законов, которые будут направлены на приближение нас к стандартам НАТО.
Второй вопрос, который касается вопросов сдерживания - это, наверное, будет и законодательная, и политическая деятельность. То есть здесь должны быть призывы к правительствам и парламентам зарубежных стран по финансированию этого сопротивления. По каждому вопросу «будет проработан единый общий план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для реализации Плана победы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.
Ранее Стефанчук заявлял, что все фракции и группы поддержали План победы Президента Украины Владимира Зеленского и включаются в его реализацию.