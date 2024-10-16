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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К каждому из пунктов Плана победы разработают ряд законодательных инициатив - Стефанчук

К каждому из пунктов Плана победы разработают ряд законодательных инициатив - Стефанчук

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 17:42  •  3089 просмотра

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Верховная Рада создаст межфракционные группы для разработки законопроектов по каждому пункту Плана победы президента. Законодательные инициативы будут нарабатываться совместно с Офисом президента и правительством.

К каждому из пунктов Плана победы Президента Украины Владимира Зеленского парламентарии вместе с представителями Офиса президента, правительства планируется наработать ряд законодательных инициатив. Об этом рассказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга в парламенте, передает УНН.

Детали

По каждому из пунктов у нас будет целый ряд законодательных инициатив. Мы договорились, что будут созданы межфракционные группы, которые будут нарабатывать проекты соответствующих законов. Будем делать мы это коллективно вместе с представителями Офиса президента, правительства. То есть все субъекты законодательной инициативы. Мы определимся с перечнем, содержательным наполнением и с приоритетностью прохождения в сессионном зале

- сказал Стефанчук.

Он отметил, что вопрос приглашения в НАТО - это вопрос политический, но он тоже потребует принятия некоторых соответствующих законов, которые будут направлены на приближение нас к стандартам НАТО.

Второй вопрос, который касается вопросов сдерживания - это, наверное, будет и законодательная, и политическая деятельность. То есть здесь должны быть призывы к правительствам и парламентам зарубежных стран по финансированию этого сопротивления. По каждому вопросу «будет проработан единый общий план законопроектной работы, которую должен выполнить парламент для реализации Плана победы

- добавил Стефанчук.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Ранее Стефанчук заявлял, что все фракции и группы поддержали План победы Президента Украины Владимира Зеленского и включаются в его реализацию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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