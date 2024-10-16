До кожного з пунктів Плану перемоги розроблять низку законодавчих ініціатив - Стефанчук

До кожного з пунктів Плану перемоги Президента України Володимира Зеленського парламентарі разом із представниками Офісу президента, уряду планується напрацювати низку законодавчих ініціатив. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу у парламенті, передає УНН.

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По кожному з пунктів в нас буде ціла низка законодавчих ініціатив. Ми домовилися, що будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проєкти відповідних законів. Будемо робити ми це колективно разом з представниками Офісу президента, уряду. Тобто всі суб’єкти законодавчої ініціативи. Ми визначимося з переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження у сесійній залі