До кожного з пунктів Плану перемоги розроблять низку законодавчих ініціатив - Стефанчук
Київ • УНН
Верховна Рада створить міжфракційні групи для розробки законопроєктів по кожному пункту Плану перемоги президента. Законодавчі ініціативи будуть напрацьовуватися спільно з Офісом президента та урядом.
До кожного з пунктів Плану перемоги Президента України Володимира Зеленського парламентарі разом із представниками Офісу президента, уряду планується напрацювати низку законодавчих ініціатив. Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу у парламенті, передає УНН.
Деталі
По кожному з пунктів в нас буде ціла низка законодавчих ініціатив. Ми домовилися, що будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проєкти відповідних законів. Будемо робити ми це колективно разом з представниками Офісу президента, уряду. Тобто всі суб’єкти законодавчої ініціативи. Ми визначимося з переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження у сесійній залі
Він зазначив, що питання запрошення до НАТО – це питання політичне, але воно теж буде потребувати прийняття деяких відповідних законів, які будуть спрямовані на наближення нас до стандартів НАТО.
Друге питання, яке стосується питань стримування - це, напевно, буде і законодавча, і політична діяльність. Тобто тут мають бути заклики до урядів і парламентів зарубіжних країн щодо фінансування цього спротиву. По кожному питанню "буде пропрацьований єдиний спільний план законопроєктної роботи, яку має виконати парламент для реалізації Плану перемоги
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
Раніше Стефанчук заявляв, що всі фракції та групи підтримали План перемоги Президента України Володимира Зеленського і включаються в його реалізацію.