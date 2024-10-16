Стефанчук про План перемоги: парламент підтримав документ і бере його в реалізацію

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всі фракції та групи підтримали План перемоги Президента України Володимира Зеленського і включаються в його реалізацію. Про це Стефанчук розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Презентація Плану перемоги в українському парламенті це одна із частин, тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп і близько двох годин детально ми обговорили, що ми розуміємо під поняттям єдності. Там були всі питання… кожен з представників фракцій, груп мав можливість задати питання президенту і що найважливіше - ми завершили трьома фундаментальними висновками: перше - План перемоги надійшов до Верховної Ради, друге - ВР береться до реалізації цього плану, демонструючи свою повну єдність щодо реалізації його положень, третє - ми у ВР напрацьовуємо загальне бачення того, як український парламент, українські політичні сили будуть інтегровані в реалізацію цього плану. Парламент отримав, підтримав і бере в реалізацію цей План перемоги