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Стефанчук о Плане победы: парламент поддержал документ и берет его в реализацию

Стефанчук о Плане победы: парламент поддержал документ и берет его в реализацию

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:00  •  4520 просмотра

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Председатель Верховной Рады сообщил о поддержке Плана победы президента всеми фракциями и группами. Парламент включается в реализацию плана, демонстрируя единство относительно его положений.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все фракции и группы поддержали План победы Президента Украины Владимира Зеленского и включаются в его реализацию. Об этом Стефанчук рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Презентация Плана победы в украинском парламенте это одна из частей, потому что после этого президент собрался с руководством парламента, с руководством всех фракций и групп и около двух часов подробно мы обсудили, что мы понимаем под понятием единства. Там были все вопросы... каждый из представителей фракций, групп имел возможность задать вопрос президенту и что самое важное - мы завершили тремя фундаментальными выводами: первое - План победы поступил в Верховную Раду, второе - ВР берется за реализацию этого плана, демонстрируя свое полное единство по реализации его положений, третье - мы в ВР нарабатываем общее видение того, как украинский парламент, украинские политические силы будут интегрированы в реализацию этого плана. Парламент получил, поддержал и берет в реализацию этот План победы

 - сказал Стефанчук.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина