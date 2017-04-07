К.Анчелотти выразил желание развить атакующую мощь "Баварии"

"У каждого тренера свое видение футбола. Я хочу сохранить все хорошее, что есть у этой команды ("Баварии"- ред.), Но при этом сделать ее более атакующей. Хочу, чтобы мы чаще владели мячом. Уже сейчас мы немало обладаем мячом, но я хочу, чтобы мы атаковали острее ", - заявил итальянский специалист.

Также тренер поделился рассуждения относительно Лиги чемпионов: "еще одна победа в Лиге чемпионов, особенно с этим клубом, будет особенной." Бавария "дважды играла в полуфинале за последние два года. Она все время были близка к победе, и поэтому мне хочется, чтобы мы наконец получили трофей ".

Отметим, что в 1/4 финала на коллектив К.Анчелотти ожидает двухматчевая дуэль с мадридским "Реалом".

Как сообщал УНН, "Бавария" потерпела второе поражение в сезоне Бундеслиги .