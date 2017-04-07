К.Анчелотті виразив бажання розвинути атакуючу міць "Баварії"

"У кожного тренера своє бачення футболу. Я хочу зберегти все добре, що є у цієї команди ("Баварії" – ред.), але при цьому зробити її більш атакуючою. Хочу, щоб ми частіше володіли м'ячем. Вже зараз ми чимало володіємо м'ячем, але я хочу, щоб ми атакували гостріше", - заявив італійський фахівець.

Також тренер поділився розміркуваннями стосовно Ліги чемпіонів: "ще одна перемога в Лізі чемпіонів, особливо з цим клубом, буде особливою. "Баварія" двічі грала в півфіналі за останні два роки. Вона весь час були близька до перемоги, і тому мені хочеться, щоб ми нарешті здобули трофей".

Відзначимо, що в 1/4 фіналу на колектив К.Анчелотті очікує двоматчева дуель із мадридським "Реалом".

Як повідомляв УНН, "Баварія" зазнала другої поразки в сезоні Бундесліги.