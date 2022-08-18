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Израильские войска совершили нападение на офис палестинских правозащитников

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. В четверг израильские силы безопасности провели обыски в офисах нескольких палестинских правозащитных групп на оккупированном Западном берегу, которые государство заклеймило как «террористические организации». Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Израильские войска совершили нападение на офис палестинских правозащитников

Детали

Военные заявили, что солдаты и полицейские «закрыли семь учреждений и конфисковали имущество» во время ночных рейдов.

В офисе правозащитной группы «Аль-Хак» в Рамалле заварили входную дверь, и оставили заявление на иврите, в которой говорилось, что она останется закрытой «из соображений безопасности».

«Любая деятельность в этом месте ставит под угрозу безопасность района, сил безопасности и общественный порядок», — говорится в заявлении, с которым ознакомилось AFP.

«Аль-Хак» — одна из шести палестинских группировок, заклейменных Израилем в октябре как террористические организации за их связи с левой боевой группировкой «Народный фронт освобождения Палестины».

Израильские силы также совершили налет на офис Союза комитетов здравоохранения – которому Израиль запретил работать на Западном берегу в 2020 года.

Контекст

Города Западного берега номинально находятся под полным контролем Палестинской администрации, но израильские силы безопасности совершают частые вторжения, которые часто встречают камнями или зажигательными бомбами.

В прошлом месяце девять европейских стран заявили, что продолжат сотрудничество с шестью правозащитными группами Палестины.

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