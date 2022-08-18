Израильские войска совершили нападение на офис палестинских правозащитников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В четверг израильские силы безопасности провели обыски в офисах нескольких палестинских правозащитных групп на оккупированном Западном берегу, которые государство заклеймило как «террористические организации». Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Военные заявили, что солдаты и полицейские «закрыли семь учреждений и конфисковали имущество» во время ночных рейдов.
В офисе правозащитной группы «Аль-Хак» в Рамалле заварили входную дверь, и оставили заявление на иврите, в которой говорилось, что она останется закрытой «из соображений безопасности».
«Любая деятельность в этом месте ставит под угрозу безопасность района, сил безопасности и общественный порядок», — говорится в заявлении, с которым ознакомилось AFP.
«Аль-Хак» — одна из шести палестинских группировок, заклейменных Израилем в октябре как террористические организации за их связи с левой боевой группировкой «Народный фронт освобождения Палестины».
Израильские силы также совершили налет на офис Союза комитетов здравоохранения – которому Израиль запретил работать на Западном берегу в 2020 года.
Контекст
Города Западного берега номинально находятся под полным контролем Палестинской администрации, но израильские силы безопасности совершают частые вторжения, которые часто встречают камнями или зажигательными бомбами.
В прошлом месяце девять европейских стран заявили, что продолжат сотрудничество с шестью правозащитными группами Палестины.