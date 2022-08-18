Израильские войска совершили нападение на офис палестинских правозащитников

Детали

Военные заявили, что солдаты и полицейские «закрыли семь учреждений и конфисковали имущество» во время ночных рейдов.

В офисе правозащитной группы «Аль-Хак» в Рамалле заварили входную дверь, и оставили заявление на иврите, в которой говорилось, что она останется закрытой «из соображений безопасности».

«Любая деятельность в этом месте ставит под угрозу безопасность района, сил безопасности и общественный порядок», — говорится в заявлении, с которым ознакомилось AFP.

«Аль-Хак» — одна из шести палестинских группировок, заклейменных Израилем в октябре как террористические организации за их связи с левой боевой группировкой «Народный фронт освобождения Палестины».

Израильские силы также совершили налет на офис Союза комитетов здравоохранения – которому Израиль запретил работать на Западном берегу в 2020 года.

Контекст

Города Западного берега номинально находятся под полным контролем Палестинской администрации, но израильские силы безопасности совершают частые вторжения, которые часто встречают камнями или зажигательными бомбами.

В прошлом месяце девять европейских стран заявили, что продолжат сотрудничество с шестью правозащитными группами Палестины.