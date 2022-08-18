Ізраїльські війська здійснили наліт на офіс палестинських правозахисників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У четвер ізраїльські сили безпеки провели обшуки в офісах кількох палестинських правозахисних груп на окупованому Західному березі, які держава затаврувала як «терористичні організації». Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Військові заявили, що солдати та поліцейські «закрили сім установ та конфіскували майно» під час нічних рейдів.
В офісі правозахисної групи «Аль-Хак» у Рамаллі заварили вхідні двері, і залишили заяву на івриті, в якій говорилося, що вона залишиться закритою «з міркувань безпеки».
«Будь-яка діяльність у цьому місці ставить під загрозу безпеку району, сил безпеки та громадський порядок», — йдеться у заяві, з якою ознайомилося AFP.
«Аль-Хак» — одне з шести палестинських угруповань, затаврованих Ізраїлем у жовтні як терористичні організації за їхні зв'язки з лівим бойовим угрупуванням «Народний фронт визволення Палестини».
Ізраїльські сили також здійснили наліт на офіс Спілки комітетів охорони здоров'я - якій Ізраїль заборонив працювати на Західному березі 2020 року.
Контекст
Міста Західного берега номінально перебувають під повним контролем Палестинської адміністрації, але ізраїльські сили безпеки здійснюють часті вторгнення, які часто зустрічають камінням чи запальними бомбами.
Минулого місяця дев'ять європейських країн заявили, що продовжать співпрацю із шістьма правозахисними групами Палестини.