Израиль нанес ракетный удар по иранскому заводу БПЛА

Детали

По данным мониторинговой группы «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), что базируется в Лондоне, в результате авиаудара Израиля погибли по меньшей мере восемь человек: три человека не сирийской национальности, двое представителей ливанской шиитской исламистской организации «Хизбалла» и трое солдат.

По данным SOHR удар пришелся на завод, где производилась сборка беспилотных летательных аппаратов по иранской технологии. Объект полностью разрушен.

Отмечается, что это была 18-я атака Израиля на Сирию в 2022 году.

Добавим

Ранее командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари заявлял, что иранская армия смогла разработать самые совершенные БПЛА, которые используются для дальней и трансграничной разведки и боевых действий. Иран мог бы экспортировать их и другое оружие в «дружественные страны».

Напомним, что Иран планирует поставлять в россию беспилотники. По своим характеристикам они аналогичны израильским и американским беспилотникам Hermes 450 и MQ-1 Predator.