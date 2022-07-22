Ізраїль завдав ракетного удару по іранському заводу БПЛА

Деталі

За даними моніторингової групи «Сирійська обсерваторія з прав людини» (SOHR), що базується в Лондоні, в результаті авіаудару Ізраїлю загинули щонайменше вісім осіб: троє людей не сірійської національності, двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації «Хізбалла» та троє солдатів.

За даними SOHR ударприйшовся на завод, де проводилося складання безпілотних літальних апаратів за іранською технологією. Об'єкт повністю зруйнований.

Зазначається, що це була 18-та атака Ізраїлю на Сирію у 2022 році.

Додамо

Раніше командувач Сухопутних військ Ірану Кіомарс Хейдарі заявляв, що іранська армія змогла розробити найдосконаліші БПЛА, які використовуються для дальньої та транскордонної розвідки та бойових дій. Іран міг би експортувати їх та іншу зброю до «дружніх країн».

Нагадаємо, що Іран планує постачати до росії безпілотники. За своїми характеристиками вони аналогічні ізраїльським та американським безпілотникам Hermes 450 та MQ-1 Predator.