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Іран провів презентацію новітніх морських безпілотників на тлі чуток про передачу БПЛА росії

Іран провів презентацію новітніх морських безпілотників на тлі чуток про передачу БПЛА росії

Київ • УНН

 • 435605 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Військово-морський флот Ірану у п'ятницю представив свій перший дивізіон кораблів та підводних човнів, здатних нести озброєні безпілотники. Про це УНН пише з посиланням на Al Arabiya.

Цитата

"Була представлена ​​перша дивізія авіаносців ВМС Ірану, що складається з кораблів і підрозділів підводних човнів, що несуть усі типи безпілотників для бою, виявлення та знищення, - повідомило державне телебачення. - Усі типи новітніх передових безпілотників, вироблених військовими та міністерством оборони, пролетіли над водами Індійського океану, щоб продемонструвати свої можливості".

"Оскільки ми знаємо про агресивний настрій системи панування (США), необхідно з кожним днем ​​зміцнювати наші оборонні можливості", - заявив по телебаченню командувач іранської армії Абдолрахім Мусаві.

"Якщо вороги припустяться помилки, ці дрони принесуть їм гідну жалю відповідь", — попередив він під час презентації.

Деталі

Іран почав розробляти свою програму безпілотників у 1980-х роках під час ірано-іракської війни.

Доповнення

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван раніше заявляв, що Іран має намір у прискореному порядку передати росії до кількох сотень безпілотників, зокрема, здатних нести озброєння.

Глава іранського МЗС прокоментував слова помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана про плани Тегерана поставити росії безпілотники, повідомляє La Repubblica. Міністр наголосив, що Іран уникає будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації в Україні, включаючи постачання військової техніки.

Відзначимо, що диктатор росії володимир путін наступного тижня відвідає Іран.

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